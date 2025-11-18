La bronca sigue instalada en el pleno de Forcarei: PP y PSOE cruzan acusaciones

El pleno extraordinario y urgente celebrado este lunes por la corporación municipal de Forcarei volvió a estar marcado por la tensión entre PSOE y PP. El ambiente de hostilidad ya comenzó a generarse el domingo, cuando según denunció el PSOE por redes sociales, la a secretaria-interventora convocara un pleno urgente «a última hora» sin facilitar a la oposición la documentación necesaria para preparar los asuntos a debate. En su mensaje, el grupo calificó la situación de «gravísima» y acusó al gobierno local de operar «sen respecto institucional, sen garantías democráticas e dificultando o control político que por lei debe exercer a oposición». Una acusación que el gobierno local desmiente y justifica argumentando: «A persoa encargada de comunicar a convocatoria non sabía adxuntar a documentación. Cando nos dimos conta enviamos un correo cos arquivos».

Con este clima como telón de fondo, la sesión extraordinaria celebrada ayer –convocada para resolver dos expedientes, entre ellos la alegación presentada por la ANPA de Forcarei en relación con la subvención destinada al Plan Madruga– derivó en un cruce de acusaciones, reproches y denuncias sobre el funcionamiento interno del pleno.

El principal punto de fricción fue la reducción de la ayuda municipal destinada a la ANPA. Durante el mandato de la anterior alcaldesa, Verónica Pichel, el colectivo recibía 4.000 euros anuales, una cantidad que consideran imprescindible para garantizar el Plan Madruga, especialmente tras la contratación de una segunda monitora debido ao aumento de menores usuarios. Mientras, el nuevo gobierno propone reducir la cuantía hasta los 2.100 euros, algo que o PSOE considera completamente injustificado. En cambio, la alcaldesa, Belén Cachafeiro, insiste en que esta es la cifra requerida por la presidencia de la asociación y que está destinada a sufragar gastos de aquí a finales de año, ya que para 2026 habrá una nueva asignación en los presupuestos.

Con todo, los socialistas no fueron los únicos en alzar sus críticas tras la sesión plenaria. El BNG, por su parte, denunció que no se le permitió intervenir antes de que la alcaldesa levantase la sesión. El concejal Roberto Jorge Correa señaló que «tras dar a alcaldía a palabra á portavoz do PSOE e o correspondente absurdo debate, se levanta a sesión de malos modos e sen deixar intervir a este grupo municipal», algo que cualificó de «inconcebible». El nacionalista mostró su enfado al entender que PP y PSOE mantuvieron un enfrentamiento que «perxudica ao BNG e á veciñanza de Forcarei».

Para Correa, el veto resulta aún más grave por el fondo de la cuestión: «debatíndose a alegación presentada pola ANPA de Forcarei dado que non se financia o Plan Madruga, esencial para fixar poboación e crianzas nos nosos colexios e aldeas». En este sentido, considera que la inadmisión de las alegaciones carece de sentido.