Aplazan un taller sobre igualdad de género

El taller sobre igualdad de género PorNo (n) Educar previsto para ayer en el edificio sociocultural de Lalín fue aplazado por una indisposición de su ponente, Noelia Moreau. El Concello anunciará en breve la nueva fecha de esta charla para familias o profesorado.

