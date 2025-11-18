Una analítica avala la presencia de bacterias en la traída de Cruces

El color amarillento del agua que llega a las casas de Vila de Cruces se debe a las precipitaciones de las últimas jornadas y al arrastre de tierras, a un tratamiento deficiente (o que ni siquiera existe) del agua que vierten Rodeiro y Agolada pero también, a la presencia de la bacteria Clostridium perfringens. Así lo confirma una analítica encargada por el BNG al Laboratorio de Mouriscade, dependiente de la Diputación. Para que el agua sea potable, la presencia de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) tiene que ser igual o menor a cero. Pues bien, en la analítica del BNG marca 4. Ocurre lo mismo con la turbiedad: las unidades nefelométricas de Turbidez (UNF) tienen que ser menores de 6, y en el agua de la traída de Cruces se colocan en 9. El análisis de Mouriscade deja claro que el agua de Vila de Cruces no es apta para consumo humano, al superar estos dos parámetros.

Agua turbia en un bidé de una vivienda en Cruces. / J.R. Moire

Desde el BNG se insta a Xuntos, una vez más, a que admita esta circunstancia y difunda un bando como el que publicó días atrás Agolada, donde se restringió el consumo en las localidades de Ferreiroa, Bidueiros, Reboredo y Esperante, debido al escaso uso de un grifo en el baño de la casa consistorial y que pudo provocar la presencia de metales pesados en el agua.

Rotura en las tuberías

El Concello de Vila de Cruces, hasta la fecha, se abastece de agua de un manantial del Monte do Carrio y del Arnego, al que recurre con más frecuencia en épocas de sequía. La idea del gobierno local pasa por en un futuro abastecerse solo del agua del Carrio, ya que no presenta problemas de arrastre de tierras, pero una rotura en las tuberías provoca que en las últimas semanas los vecinos del casco tengan que usar para cocinar, beber y ducharse agua turbia del Arnego. Ayer, operarios de Vías e Obras y de Espina y Delfín trabajaban en la reparación de esa avería.