Alumnado de ciencias de Colmeiro visitan la depuradora de Silleda

Estudiantes durante recorrido por la infraestructura hidráulica.

REDACCIÓN

Silleda

Un grupo de alumnos de primero de Bacharelato en excelencia de Ciencias e Tecnoloxía (STEMBach) del IES Pintor Colmeiro de Silleda realizó ayer una visita a las instalaciones de la depuradora de la capital municipal.

Durante esta jornada el alumnado pudo conocer el funcionamiento del sistema de depuración, los procesos de tratamiento físico, químico o biológico que permiten la recuperación del agua, así como el destino de los residuos que se generan.

La actividad fue guiada por personal técnico de la EDAR, que explicó a los estudiantes el papel fundamental de estas infraestructuras hidráulicas en la protección de los ecosistemas fluviales y en el ciclo integral del agua, además de la relevancia de hacer un uso responsable de los recursos hídricos.

