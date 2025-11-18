Alumnado de ciencias de Colmeiro visitan la depuradora de Silleda

Un grupo de alumnos de primero de Bacharelato en excelencia de Ciencias e Tecnoloxía (STEMBach) del IES Pintor Colmeiro de Silleda realizó ayer una visita a las instalaciones de la depuradora de la capital municipal.

Durante esta jornada el alumnado pudo conocer el funcionamiento del sistema de depuración, los procesos de tratamiento físico, químico o biológico que permiten la recuperación del agua, así como el destino de los residuos que se generan.

La actividad fue guiada por personal técnico de la EDAR, que explicó a los estudiantes el papel fundamental de estas infraestructuras hidráulicas en la protección de los ecosistemas fluviales y en el ciclo integral del agua, además de la relevancia de hacer un uso responsable de los recursos hídricos.