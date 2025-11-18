Alertan de un acopio de residuos contaminantes en un espacio público de Lalín

El BNG de Lalín alerta de la existencia de un acopio de bidones con residuos contaminantes en el Campo da Feira Novo, en las inmediaciones de la nave del mercado de ganado. Los nacionalistas indican que estos bidones no pueden permanecer abandonados en este espacio público porque se está vulnerando la normativa aplicable para estos casos. Los bidones están sobre una capa de arena.

La organización nacionalista solicita al gobierno municipal a resolución urgente de este posible incumplimiento por parte de las autoridades competentes, que protejan tanto los suelos como el agua de la contaminación, con una actuación que se encuadre en el marco de la legalidad, protegiendo a los vecinos y mejorando la imagen que el ayuntamiento con este tipo de actitud. «Non se lle pode pedir á veciñanza que xestione os seus residuos conforme á normativa mentras o goberno ten este tipo de acumulación nas súas parcelas, é unha irresponsabilidade para os lalinenses e para o medio ambiente que esperamos que se resolva de inmediato coa maior dilixencia polos responsables», afirma.

Indica que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular cita el tratamiento de estos desperdicios por parte del productor o poseedor, con el agravante de que están en un espacio público accesible y donde puede haber riesgo de escorrentía del material.