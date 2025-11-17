SmartPeme+ llega a Lalín con talleres «online» de «copywriting»

La oficina de Lalín imparte uno de los cinco nuevos talleres telemáticos de la Rede SmartPeme+ impulsados por la Diputación, centrados en áreas clave para el tejido empresarial. El curso arranca hoy con Copywriting II - Web e tendas en liña, que se celebra a las 12.00 horas. La sesión, impartida por la especialista Fátima Faílde, enseñará técnicas de escritura como la redacción persuasiva.