El PP reivindica «xestión, estabilidade e sentidiño» en un magosto para mil

El Partido Popular de Lalín rebasó el millar de comensales en la décima edición de su magosto, la primera en el Arena. Su líder y alcalde, José Crespo, sacó pecho de la convocatoria: «É o noso músculo e aproveitamos para dicir aquelo que estamos facendo», declaró.

Rodríguez sopla las velas de su cumpleaños. | Bernabé

El veterano político agradeció la presencia de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, «que preside este evento cando non vén o presidente Rueda». «Vai ver que o músculo de Lalín e da nosa comarca está ben engrasado, que é do que se trata, porque aos afiliados temos que tratalos o mellor posible á hora de facelos partícipes do proxecto que temos para o noso concello», proclamó Crespo.

Foto de familia con los cocineros junto al pote de callos. | Bernabé

Prado tomó el relevo para presumir de «un partido que está demostrando como se goberna, en Lalín e en Galicia», y lo ejemplificó con los presupuestos de 2026, que se debaten este lunes en el Parlamento. «A estabilidade, o sentidiño e a xestión permítennos aprobar os orzamentos, os décimo sétimos seguidos, para poder prestar servizos de calidade, como sanidade, educación, dependencia...». Señaló que, en cambio, el Gobierno de España sigue con los presupuestos de 2022, lo que «fai imposible» atender las necesidades de mejora constante de los servicios públicos. Tal «deixadez» quedó en evidencia, según Prado, con la ley de movilidad, mediante la cual el Gobierno central, con la «complicidad» del BNG, pretendía suprimir las paradas de autobús a Madrid en 22 concellos, incluída la de Lalín. En Galicia gobierna un partido que «fala de futuro, de proxectos e de prosperidade, e non de corrupción e pelexas», sentenció.

«Se non pertencera a un partido coma o que pertenzo, sería difícil conseguir para Lalín os obxectivos que temos marcados e que se están conseguindo pouco a pouco. Aínda nos queda un camiño por recorrer, pero creo que ao Concello de Lalín lle foi ben o feito de que o estea rexindo durante tantos anos o Partido Popular», manifestó Crespo. En el magosto, «que xa se está convertendo nunha tradición», reciben a los líderes de la formación en Galicia y agasajan «a aquela xente que ao longo do ano tivo que ver con Lalín, que lle demos especialmente a lata ou que levan toda a vida traballando».

En esta ocasión, los homenajeados fueron la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez Mejuto; el director xeral de Comercio, Gabriel Alén Castro; y los exconcejales lalinenses Agustín López Torres y José Antonio García García, que también fue durante años pedáneo de Cadrón. Los cuatro recibieron como detalle una paloma de Sargadelos. También tuvo su particular homenaje Román Rodríguez González, conselleiro de Educación, que cumplía 57 años y recibió una tarta y la felicitación general. Tampoco faltaron a la cita el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.