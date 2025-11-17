Mulleres Rurais visitará el Pazo de Señoráns

La Diputación de Pontevedra continúa esta semana con el programa +Convivencia, que el 20 de noviembre movilizará a 30 personas de A Estrada. En concreto, de la Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, que conocerán los viñedos del Pazo de Señoráns y realizarán una cata de vinos.