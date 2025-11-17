Lalín estrena curas

José Criado Sánchez ofició ayer su

primera misa como nuevo párroco de Nosa Señora das Dores de Lalín. Lo hizo acompañado del equipo que modera –integrado por José Ramón Pena Taboada, también párroco in solidum; Santiago Lillo Ortiz, como vicario; José Antonio Salgado Agromartín, como adscrito; y el diácono Jesús Ángel González Beltrán– y arropado por el vicario general de la diócesis de Lugo, José Mario Vázquez Carballo.

Criado compaginará su nueva tarea pastoral con el rectorado de Nosa Señora do Corpiño, en Santa Baia de Losón. El equipo que coordina se encarga desde ayer de 58 parroquias: todas las del municipio de Lalín, las ocho de Dozón y tres de Vila de Cruces (Santiago de Fontao, San Pedro de Losón y San Juan de Toiriz). Mario Vázquez anunció que se intentaría reforzar Deza con algún sacerdote más.

En paralelo, el lalinense Marcos Torres Cuiña se estrenaba como párroco de Melide. Un autobús de sus antiguos feligreses acudió a su primera eucaristía en el arciprestazgo de Abeancos-A Ulloa, en donde llevará 23 parroquias. Le acompañan como vicario parroquial Evanán Enrique GonzálezAtencio y Carlos Jesús Sánchez Márquez, administadores de otras catorce parroquias.

La remodelación también afecta a Trasdeza. José Pérez Barreiro se mantiene como párroco de Santa Eulalia de Silleda y asume Ansemil, Breixa, Carboeiro, O Castro, Martixe, Negreiros y Saídres. José Catanga se encarga de Abades, Cervaña, Chapa, Lamela, Laro, Manduas, Moalde, Parada, Pazos, Piñeiro, Refoxos, Rellas y la cruceña de Merza. El también saletino Amador Marugán sigue con Cortegada, Fiestras, Graba, Oleiros, Siador y Xestoso. Y el nonagenario Luis Galego García se queda con Ponte y Taboada.