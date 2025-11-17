La fórmula del éxito del folk

El Teatro Principal de A Estrada celebró ayer la decimoctava edición del reconocido festival folk Lume na Lareira, confirmando su lugar como uno de los eventos culturales más consolidados de la comarca. El auditorio local volvió a colgar el cartel de completo, demostrando la fidelidad del público a este evento ideado y dirigido por el veterano músico estradense Juan Ruibal, que tras disfrutar de los aplausos y el reconocimiento de los asistentes, ya está pensando en la siguiente edición.

As Campiñas, grupo de baile tradicional.

Ruibal, acordeonista y maestro de música tradicional, definió esta edición como «la más diversa y completa de todas, donde de principio a fin, no hay nada igual». El éxito del festival radicó precisamente en la mezcla de estilos, ofreciendo al espectador «cambios de ritmo constantes, con humor, bailes, emoción y sorpresas».

El programa de la XVIII edición comenzó con el baile tradicional de As Campiñas, a las que siguieron el trío Amoriños, con una gran representación. Tras estos, Xirándola mezcló canto popular y música tradicional. Rompiendo el ritmo musical, el público pudo disfrutar del cuentacuentos Julio González, al que posteriormente siguió, enfocado a un público más joven, el grupo de Santiago Black Mammy, que puso un toque pop-rock para «dar otro aire al festival».

Otra de las grandes apuestas de Ruibal fue la familia andaluza Los Coloretes, con tres generaciones de acordeonistas con un estilo único, que dejaron al público sin palabras. Tras ellos, Alonso, José Vidal y Kristo hicieron su gran aportación, mostrando a los estradenses la calidad musical que existe por toda la península.

Finalmente, y como ya es tradición, el broche de oro lo puso el grupo anfitrión Lume na Lareira, liderado por Juan Ruibal, acompañado por siete músicos más. El artista cumplió su promesa de interpretar una nueva pieza, que fue muy aplaudida por los oyentes, cerrando así otra edición de un festival que acaricia ya la veintena.