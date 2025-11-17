ExpoBus elegirá al mejor conductor entre medio centenar de varios países

Medio centenar de conductores y conductoras de varios países competirán por ser el/la mejor en la IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en la Feira Internacional de Galicia. Las pruebas se llevarán a cabo durante los tres días en esta primera edición internacional, con tres categorías: España, Europa y Mundo.

Muchos repiten participación, tanto por lo gratificante de la experiencia como por valorar muy positivamente el carácter formativo que tiene la propia competición. Es reseñable el aumento de mujeres.

Estos profesionales deben realizar un examen de conocimientos y diversas pruebas de habilidad, anticipación, suavidad y hábitos en un circuito diseñado especialmente para ello en el recinto ferial. Los candidatos tienen garantizada una experiencia única con pruebas dinámicas que les sorprenderán y realizarán en vehículos de la marca MAN equipados con la tecnología y seguridad más avanzada del mercado. Técnicos y formadores de la empresa TECE se encargan del diseño del circuito, las pruebas y la valoración de candidatos.

Cada conductor tendrá la oportunidad de realizar el recorrido antes de la prueba definitiva, con el fin de que conocer de antemano el circuito y el vehículo. Antes de la prueba de conducción se realizará la evaluación teórica tipo test.

Con MAN como patrocinador principal, el Sindicato Libre de Transporte (SLT) y Proformatrans como destacados y Carril Bus como coordinadora, esta edición aumenta el número de galardones. Además de premiar al primero de cada una de las tres categoría, también se reconocerá a los dos siguientes y a las empresas en las que desempeñan su trabajo los ganadores. Los premios se entregarán en una ceremonia oficial en ExpoBus Iberia el sábado 22 de noviembre, a las 14:00 horas.