A pesar del mal tiempo en la noche de este pasado sábado, nada pudo frenar al más de medio centenar de participantes que abarrotaron el Pub Ozone para aprender ritmos latinos de la mano de Carla Díaz, bailarina profesional estradense afincada en Barcelona. Esta regresó a su tierra para impartir un taller de bachata que, según la profesora, «superamos todas las expectativas». La iniciativa, organizada en colaboración con la escuela local Stradanza, convirtió el local en una pista de baile improvisada que «se quedó literalmente pequeña con tanta gente».

A Estrada quiere bailar, toda la noche

Carla lo resume muy satisfecha: «La gente salió muy contenta. Yo misma me sorprendí, dije: ‘madre mía, con esta lluvia, a ver quién se anima’, pero fue genial. Creo que va a haber que hacerlo más veces». Y lo cierto es que los números la respaldan, pues más de 60 personas repartidas en dos turnos, de alrededor de 15 parejas por grupo, crearon un ambiente tan festivo que muchos se tuvieron que quedar fuera por falta de espacio.

La sorpresa no fue solo la participación local. También llamó la atención la llegada de bailarines de otros puntos de Galicia. «Había bastante gente de fuera. Hubo quien vino de Lalín, Coruña… con eso sí que no contaba», admite. Para una profesional que desarrolla su carrera en Barcelona, epicentro europeo de la bachata en la actualidad, comprobar que en Galicia y especialmente en A Estrada, existe un público tan implicado, fue toda una revelación. «Se ve que la gente tiene muchas ganas de bailar bachata, pero no hay dónde. Y tampoco hay tantos profesionales que formen como tal, o talleres así. Hace falta alguien que le dé este empujón», señala Díaz.

Su gran reto fue mezclar a personas que nunca habían pisado una clase con otras que ya dominaban pasos y figuras, aunque admite que eso «fue parte del encanto de la noche. Aun así, se adaptaron súper bien. En un taller así es difícil, porque los que saben más se pueden aburrir y los que saben menos frustrarse, pero la dinámica fue muy buena. La energía era súper positiva», añadió Carla.

La bailarina profesional y profesora, Carla Díaz, junto al también profesor en Stradanza, Juan Reimóndez. / S. P.

El auge del género no es casual. Para Carla, la clave está en que la bachata «es mucho más de lo que parece», asegura. A priori, asegura que «parece muy lenta. Mucha gente creía que ya sabía bailar bachata porque conocían lo básico. Pero cuando ves lo que hay más allá, te engancha. Tiene mucho sentimiento y nunca dejas de aprender. Es muy viciosa», comenta ella entre risas.

Carla volverá ahora a Barcelona. donde imparte clases, pero la enorme acogida del público en su tierra la dejó con ganas de repetir. «Me encantaría hacer más talleres por Galicia en 2026. Animo a todo el mundo a venir y esperamos que nadie quede sin sitio», concluye.