Berres despide a Avelina y da la bienvenida a García Barros

El Teleclub de Berres acogió ayer una jornada cultural cargada de simbolismo. Organizado por O Recuncho da Lingua, el evento sirvió para cerrar el Año Cultural dedicado a Avelina Valladares y abrir oficialmente el de Manuel García Barros, que en este 2026 celebrará el 150 aniversario de nacimiento del escritor. El acto contó con una lectura de textos del autor y una ofrenda floral, junto a una charla sobre su vida y obra por Carlos Loureiro.