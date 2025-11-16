Xuntos insiste en que el agua de Cruces es apta para el consumo

El gobierno de Xuntos polo Noso Concello vuelve a reiterar, ante las declaraciones del Bloque, que el agua de la traída de Vila de Cruces es apta para el consumo. «As analíticas realizadas os días 5 e 12 de novembro pola empresa concesionaria Espina & Delfín amosan un resultado claro e rotundo: todos os parámetros están dentro da normativa sanitari», explica el ejecutivo local en un comunicado. Reprende, además, al Bloque por «empregar un asunto tan sensible como o abastecemento de auga para crear medo entre a poboación».