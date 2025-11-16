Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xuntos insiste en que el agua de Cruces es apta para el consumo

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El gobierno de Xuntos polo Noso Concello vuelve a reiterar, ante las declaraciones del Bloque, que el agua de la traída de Vila de Cruces es apta para el consumo. «As analíticas realizadas os días 5 e 12 de novembro pola empresa concesionaria Espina & Delfín amosan un resultado claro e rotundo: todos os parámetros están dentro da normativa sanitari», explica el ejecutivo local en un comunicado. Reprende, además, al Bloque por «empregar un asunto tan sensible como o abastecemento de auga para crear medo entre a poboación».

