El Teatro Principal trae humor natural con «Bichitos»

El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer por la tarde la obra de teatro familiar «Bichitos», de la compañía de Salamanca, Spasmo Teatro. El espectáculo, centrado sobre todo en el público infantil, sacó carcajadas a grandes y pequeños con la representación de diferentes aventuras de todo tipo de insectos. Este show de humor gestual para toda la familia enseña a respetar y valorar a estos pequeños vecinos invertebrados y la importancia de cuidar el medio ambiente, al tiempo que sorprende con sus disfraces, su colorido y su ritmo ágil.