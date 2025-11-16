Tarde de folk en el teatro con Lume na Lareira
A partir de las 18.00 horas, el Teatro Principal de A Estrada vuelve a acoger un año más en su escenario uno de los festivales más consolidados de la zona, que cumple ya dieciocho ediciones llenando el aforo. Organizado por el músico estradense Juan Ruibal, Lume na Lareira trae un cartel repleto de música folk, pop y rock de estilos diversos y de todas partes de España para sorprender al público durante todo el evento. Grupos como As Campiñas, Amoriños, Xirándola, Black Mammy, Los Coloretes, o artistas de la talla de Alonso, José Vidal y Kristo compartirán tarima para asombrar a cientos de aficionados a la música folk.
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Los últimos porteros de Vigo
- «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
- La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo