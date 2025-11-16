Tarde de folk en el teatro con Lume na Lareira

A partir de las 18.00 horas, el Teatro Principal de A Estrada vuelve a acoger un año más en su escenario uno de los festivales más consolidados de la zona, que cumple ya dieciocho ediciones llenando el aforo. Organizado por el músico estradense Juan Ruibal, Lume na Lareira trae un cartel repleto de música folk, pop y rock de estilos diversos y de todas partes de España para sorprender al público durante todo el evento. Grupos como As Campiñas, Amoriños, Xirándola, Black Mammy, Los Coloretes, o artistas de la talla de Alonso, José Vidal y Kristo compartirán tarima para asombrar a cientos de aficionados a la música folk.