Talleres de Lalín Recicla en los centros educativos

La campaña municipal Lalín Recicla-Eu son do marrón ha iniciado los talleres en centros educativos. Personal especializado acerca el reciclaje a niños y jóvenes en sesiones de una hora de duración. Son un par de sesiones por centro.

Las actividades arrancaron el jueves en la escuela infantil de Donramiro y en el colegio Scientia Lalín para seguir el viernes en los CEIP Manuel Rivero y Xoaquín Loriga, de Prado. Mañana, lunes 17, será el turno de los colegios Xesús Golmar y Vicente Arias de la Maza (Vilatuxe) y el martes, del Varela Buxán (Cercio). Las jornadas divulgativas rematarán en los institutos: el miércoles en el Laxeiro y el jueves en el Aller Ulloa.

Uno de los principales objetivos de la campaña es animar a la población de todas las edades a separar la basura orgánica y, especialmente, dar a conocer para qué sirve el nuevo contenedor. Por eso, se ha diseñado utilizando el color marrón que lo identifica. Es una campaña informativa y didáctica, con un toque humorístico, protagonizada por un plátano «algo perjudicado» cuyo destino es el cubo marrón. Otros personajes de la «familia del marrón» invitan a la conexión con diferentes edades y también deben acabar en el mismo cubo o en los composteros, como un tomate o restos de poda.