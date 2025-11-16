Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres de Lalín Recicla en los centros educativos

Taller en un centro educativo del municipio.

Taller en un centro educativo del municipio.

REDACCIÓN

Lalín

La campaña municipal Lalín Recicla-Eu son do marrón ha iniciado los talleres en centros educativos. Personal especializado acerca el reciclaje a niños y jóvenes en sesiones de una hora de duración. Son un par de sesiones por centro.

Las actividades arrancaron el jueves en la escuela infantil de Donramiro y en el colegio Scientia Lalín para seguir el viernes en los CEIP Manuel Rivero y Xoaquín Loriga, de Prado. Mañana, lunes 17, será el turno de los colegios Xesús Golmar y Vicente Arias de la Maza (Vilatuxe) y el martes, del Varela Buxán (Cercio). Las jornadas divulgativas rematarán en los institutos: el miércoles en el Laxeiro y el jueves en el Aller Ulloa.

Uno de los principales objetivos de la campaña es animar a la población de todas las edades a separar la basura orgánica y, especialmente, dar a conocer para qué sirve el nuevo contenedor. Por eso, se ha diseñado utilizando el color marrón que lo identifica. Es una campaña informativa y didáctica, con un toque humorístico, protagonizada por un plátano «algo perjudicado» cuyo destino es el cubo marrón. Otros personajes de la «familia del marrón» invitan a la conexión con diferentes edades y también deben acabar en el mismo cubo o en los composteros, como un tomate o restos de poda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents