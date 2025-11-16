A Solaina entrega los premios Carlos Asorey

La Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño entrega el próximo sábado, día 22, los premios de su I Concurso de Curtas Documentais Carlos Asorey. Al evento acudirán los y las directores y autores de las creaciones premiadas, así como el cineasta pionero del grupo Deza Daniel González Alén, Xaime Varela, investigador de la obra de Carlos Asorey; el director del Festival de Cans, Alfonso Pato, y miembros de la comunidad educativa del instituto Marco do Camballón. Al remate de la entrega se proyectará el cortometraje ganador.