Silleda cierra la rúa Santa Eulalia por las obras de la Avenida do Parque

Este lunes comienzan las obras de mejora de la movilidad peatonal en la Avenida do Parque de Silleda, en el tramo de la rúa Santa Eulalia. Por eso, esta calle permanecerá cerrada al tráfico durante las primeras semanas de ejecución, de modo que la circulación rodada hacia María Colmeiro se desvía por la calle Pontevedra. El Concello ya comunicó las restricciones a los presidentes y presidentas de las comunidades vecinales de la zona y también al colegio María Inmaculada, ubicado en las inmediaciones de la obra. Además, se colocaron bandos informativos.

Las personas residentes en la calle Santa Olaia podrán seguir accediendo a sus garajes a través de la rúa María Colmeiro. De igual modo, quien viva en los edificios situados en la zona posterior de la iglesia tendrán acceso desde la Avenida do Parque, en el área destinada al servicio de taxis. Además, quedará habilitado un paso peatonal que conectará Santa Olaia con Avenida do Parque por el espacio situado detrás del templo.

Eventos navideños

La alcaldesa y responsable municipal de Urbanismo, Paula Fernández Pena, explica que los trabajos se concentrarán durante las primeras semanas en Santa Eulalia para no interferir en eventos navideños como la carrera de San Silvestre o la cabalgata de Reyes. Esta mejora de la movilidad peatonal de la Avenida do Parque y el entorno de la iglesia está financiada con casi 600.000 euros del Plan Provincia Extraordinaria de la Diputación. Creará zonas verdes y peatonales, mejorará la iluminación e instalará una estructura a modo de auditorio.