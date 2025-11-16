Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sidreros de A Estrada continúan por el País Vasco

Los sidreros de A Estrada continúan por el País Vasco |

Los sidreros de A Estrada continúan por el País Vasco |

El viaje de transferencia tecnológica que integrantes del sector sidrero estradense están realizando estos días por Asturias y Cantabria les llevó ayer hasta el País Vasco, otro lugar participante en la Feira da Sidra en A Estrada. Los visitantes continúan así su experiencia para aprender de los grandes expertos a mejorar su sidricultura .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents