La seta que quería ser sombrero mexicano

El largo verano de este año hizo que la temporada de setas comenzase más tarde de lo habitual, para desesperación de los aficionados a la micología. Pero para algunos valió la pena, sobre todo si la recompensa son ejemplares como el Boletus edulis que se encontraron tres expertos micólogos dezanos en la parroquia silledense de Piñeiro: 35 centímetros de diámetro y un kilogramo de peso.

Charly Cuiña muestra el enorme boletus encontrado por él y sus compañeros. / Cedida

Por lo general, el sombrero de esta especie mide entre 7 y 20 centímetros, misma altura que puede adquirir su pie. En este caso, más parece un sombrero típico mexicano, aunque estos sobrepasan el medio metro de diámetro. Pero, al margen del tamaño –de hecho, dicen haber encontrado en otras temporadas ejemplares de más de 40 centímetros–, a los autores del hallazgo les llamó mucho la atención su conservación. «O boletus está moi ben, que atopar un así tan grande en bo estado si que é raro», comenta el aficionado que la descubrió en la cuneta de un camino de la parroquia silledense de Piñeiro. Les dio para repartir entre los tres para cocinarlo cada uno según su receta preferida.

Curiosa formación micológica. / Cedida

«Este ano sairon poucos boletus e fixérono moi tarde, pero onde saíron son bos e non teñen bicho», añade este vecino, con dilatada experiencia en el ámbito micológico. Da cuenta también de otro hallazgo insólito, en este caso en Ponte, otra parroquia de Trasdeza. Se trata de otro Boletus edulis al que pareciera que le creció un hijo. En realidad, se trata de otra seta que no llegó a desarrollarse, pues es muy habitual que broten juntas y vayan creciendo en paralelo.