Sesión de comedia en el auditorio Xosé Casal

La compañía teatral Fulano, Mengano e Citano recala esta tarde (a las 18.00 horas) en el auditorio Xosé Casal, de Vila de Cruces, con su comedia O que hai que ver. La sesión forma parte de la programación +escénicas, que pone en marcha por segundo año la Diputación para los municipios con menos de 20.000 habitantes.