Rodaje sobre Julio Verne en el Museo Ramón Aller

La productora Arthur Gordon SL ha obtenido autorización para la grabación de escenas de retrato ficcionado en Museo Ramón Aller, de Lalín, en concreto, en el despacho del astrónomo. Es para un capítulo sobre el escritor Julio Verne, de la serie documental Viaxeiros de 5 estrelas, que produce para la TVG, centrada en personajes internacionales que visitaron hoteles de Galicia entre los siglos XIX y XX.