El punto limpio amplía horario para poder atender la demanda

El concejal estradense de Servizos Municipais, Óscar Durán, confirmó ayer que el punto de limpio, emplazado en el lugar de Penerada, comenzará la próxima semana a funcionar con horario ampliado. De este modo, estas instalaciones municipales incorporan, desde el jueves 20 de noviembre, dos tardes de apertura a su operativa actual. Serán las del miércoles y jueves, con tres horas de atención al público cada una de ellas.

En la actualidad el punto limpio estradense está abierto de 09.00 a 13.00 horas los jueves y viernes y en horario partido los sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00. De este modo, son 14 horas a la semana de apertura al público registrando una media de 100 usuarios semanales.

Durán señaló que se viene constatando que los sábados las instalaciones municipales registran un mínimo de 50 personas que desean depositar residuos de distinta naturaleza, aprovechando que en esa jornada hay apertura vespertina. Fue por eso que, ante la posibilidad de una ampliación horaria para favorecer la atención a la ciudadanía, desde este departamento municipal se acordó con la concesionaria (la firma Coregal) abrir dos nuevas tardes.

Con acomodo al nuevo horario, los usuarios tendrán a su disposición el recinto como hasta ahora, pero sumando las tardes de miércoles y jueves entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Coincidiendo con la nueva adjudicación del punto limpio del Concello de A Estrada se realizaron varias mejoras en el recinto, muchos de ellos orientados a aplicar los cambios derivados de la normativa vigente. El depósito de residuos tuvo que adecuarse a lo que la ley contempla para el funcionamiento de los puntos limpios. En este sentido, los usuarios que acudan a las instalaciones tienen que ser identificados antes de introducir el material que acerquen en los contenedores correspondientes. A mayores, la normativa regula un número máximo de kilos para el depósito.

En las instalaciones, ubicadas en Penerada, se llevó a cabo también una remodelación con la instalación de nuevas medidas de seguridad, caso de la instalación de cámaras y alarmas de presencia. El objetivo de estas mejoras es evitar los robos que se venían sucediendo en un recinto que queda vacío por las noches en una zona aislada.