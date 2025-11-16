Prado y López asisten hoy al magosto del PP
La secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, y el presidente provincial, Luis López, asisten hoy al magosto que organiza su formación política en el Lalín Arena. Serán recibidos por líder local y alcalde, José Crespo. Los actos comenzarán a las 12:30 horas y contarán con las actuaciones de Pachi Show y la charanga Ardores. La inscripción ronda el millar de personas.
