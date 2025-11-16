Pintan con spray y lanzan huevos a la entrada de un local en A Estrada

La tienda de material artístico y papelería Pintaletras de A Estrada fue objeto de varios actos vandálicos durante la madrugada del sábado, tal como denunció su propietaria, Jeanette Valiñas, en sus redes sociales. Los destrozos, que la dueña encontró al abrir, consistieron en pintadas con spray en las rejas de la fachada y el lanzamiento de huevos contra la cristalera. La pintada con spray fue parcial, como si el autor hubiera sido interrumpido o asustado por la presencia de un vehículo o personas que pasaran por allí.

Aunque este es el primer acto de esta naturaleza que sufre la tienda, la propietaria tiene una sospecha clara sobre su autoría. Valiñas reveló que los hechos podrían estar relacionados con una represalia, algo que ya fue denunciado previamente, debido a que la tienda tuvo incidencias anteriormente con un vecino menor de edad.

La afectada pide prudencia, pero también alerta de la situación: «Es alguien que tiene muchos problemas con mucha gente de A Estrada», señala, al tiempo que subraya su preocupación por la posibilidad de nuevos actos vandálicos tanto en su local como en los vecinos.