Paso de cebra para una parada en Corredoira

Vecinos de la calle Corredoira, en Lalín, demandan la señalización de un paso de peatones en la N-525 junto a la parada del autobús escolar, para reducir el peligro de tener que cruzar la carretera. El Concello de Lalín ha trasladado la solicitud a la Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra, puesto que afecta a una vía de titularidad estatal, instalando a la colocación de la señalización.

