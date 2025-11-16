Maril calcula que la rebaja del IBI ya no entrará en vigor en 2026
REDACCIÓN
Justo un mes después de que la corporación de Silleda aprobase por unanimidad la propuesta de la bancada popular para rebajar el IBI, no se conocen avances en cuanto al informe de Secretaría que fije el nuevo tipo impositivo y que debe ser llevado a un nuevo pleno. El portavoz del PP, Ignacio Maril, indica que tras esa aprobación inicial, el expediente tiene que someterse a exposición pública durante un mes, para sus posteriores aprobaciones definitiva y final. Así que «os novos tributos xa no entrarán en vigor en 2027», lamenta.
Maril no entiende el voto a favor de esa rebaja desde el PSOE «admitindo que se daban as circunstancias para este descenso», si ahora, un mes después, queda patente «a falta de compromiso, de palabra e de sensibilidade cos silledenses. A alcaldesa, Paula Fernández Pena, só utilizou este acordo para tentar quedar ben e lavar a súa imaxe, pero á hora da verdade os veciños de Silleda seguirán pagando o IBI máis alto da comarca», añade el portavoz popular. El IBI de urbana de Silleda tiene un tipo impositivo del 0,53 por encima de 0,5o que establecieron tanto Lalín como A Estrada.
