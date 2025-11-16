Los jóvenes sucesores de Ibáñez

El programa de la Diputación de Pontevedra, Xuventude en Viñetas, recaló en la mañana de ayer en A Estrada con un taller de creación de personajes que llenó la Sala Abanca de estuches, lápices, colores y mucha imaginación. La sesión, dirigida a jóvenes artistas de entre 12 y 18 años, fue impartida por la ilustradora grovense Lucía Cid, que trabaja profesionalmente en el ámbito del cómic y la ilustración infantil y juvenil. Una decena de participantes de A Estrada, Lalín, Silleda, Meaño e incluso Sanxenxo aprovecharon la oportunidad para disfrutar aprendiendo de los cómics.

Bernabé/ Ángel Abeledo

Para Lucía Cid, la experiencia fue «una maravilla, se portaron genial y quisieron hacer sus propias obras, crearon personajes con una personalidad muy marcada. Da gusto trabajar con grupos así», aseguró la profesora.

La sesión combinó una parte teórica, la cual se extendió «más de lo previsto debido a que los niños estaban especialmente participativos», con un ejercicio práctico de una hora y media. El encargo creativo consistía en diseñar un personaje inspirado en una profesión gallega típica, aunque la libertad fue total. La ilustradora lo recuerda con entusiasmo: «Teníamos una bailadora que podía transformarse en dragón, o un domador de bestias capaz de encontrar animales. Les quedaron ideas muy chulas, y unos muy buenos dibujos».

Aunque algunos participantes tenían un nivel sorprendentemente alto, el taller estaba pensado para todo tipo de destrezas. Ella apostó por explicar conceptos básicos de diseño de personajes, como «exageración de formas o cómo hacerlos más atractivos, y que después ellos lo pusieran en práctica», explicó. Más allá de la técnica, insistió en un mensaje sencillo, que es que para mejorar hay que dibujar mucho: «La mejor manera de aprender es leer cómics, inspirarte en otros artistas e incluso copiar. Todos tenemos referentes. Copiar para entender y llegar a tu propio estilo es la verdadera clave», concluyó ella.

El entusiasmo de los participantes confirma el tirón de esta propuesta. Olivia, de diez años, fue una de las más entusiastas: «De mayor quiero ser pintora y dibujante de cómics», contó, sonriente. Lleva dos años dibujando manga y estilo kawaii, y del taller se lleva, sobre todo, haber aprendido a dibujar zorros y una gran admiración por su profesora. El programa continúa su ruta por la provincia con talleres en Sanxenxo el día 22, y el 29 en Ponteareas. Lucía Cid espera «que la iniciativa crezca y que continúen haciendo más ediciones».