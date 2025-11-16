Inventariada una casa cedida en Carracedo

El Concello de Lalín ha aceptado la cesión de un inmueble en Carracedo (Soutolongo) y ha acordado su inscripción en el inventario municipal de bienes. La donación se hizo efectiva mediante escritura dada el 17 de julio de 2025. La casa, que presenta un estado de total ruina, ocupa 156 m2 y está valorada en 5.022 euros. Será demolida para la ampliación de la plaza existente.