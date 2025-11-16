Fortín da Pomba se disuelve al no lograr una nueva directiva

La actual directiva de asociación de baile juvenil Fortín da Pomba, de A Bandeira, decidió ayer disolver el colectivo al no encontrar una junta de relevo. A la asamblea en el auditorio Manuel Dopazo acudieron, en la práctica, solo las componentes de la directiva, que ahora tendrán que abordar trámites como la inscripción de esa disolución en el Registro de Asociaciones y la liquidación del patrimonio. En el caso de Fortín da Pomba su hasta ahora presidenta, Denise Varela, explica que en el auditorio se conservan decenas de trajes de baile tradicional –algunos de propiedad particular– así como trofeos que consiguió el colectivo en diversos certámenes.

Fortín da Pomba llevaba unos tres años de inactividad. La junta que encabezaba Varela tomó las riendas de la asociación en 2020, en plena pandemia sanitaria, y de ahí que sus actividades estuviesen mermadas por el confinamiento y las restricciones. Aún así, pudo celebrar una de las ediciones del festival Azaloira de forma virtual en ese año, y hubo otra convocatoria más en 2022.

Fortín da Pomba comenzó su actividad en 1999 y puso en marcha aulas de pandereta, acompañamiento y baile tradicional. Contó con varias secciones, según la edad de los participantes, y durante buena parte de estos más de 20 años en activo fue la primera forma de contacto de los niños y niñas de corta edad con la música de raíz.