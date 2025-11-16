Las empresas ya pueden reservar parcelas sobre plano en la cuarta fase de Lalín 2000

El alcalde de Lalín, José Crespo, celebra la licitación de la cuarta fase del polígono, con un presupuesto de 11,2 millones de euros. Agradece a la Xunta de Galicia que tramite toda el área delimitada por esta ampliación en un único concurso, y no en varias fases, como se había planificado inicialmente. «Cando esta cuarta fase estea colmatada, a Xunta terá investido aquí máis de 20 millóns de euros», destaca el regidor, quien califica la convocatoria como «unha das máis importantes da historia de Lalín».

La urbanización licitada abarca 313.499 metros cuadrados de ámbito con una superficie edificable de 140.000 m², repartidos en 34 parcelas industriales y 8 de uso terciario, con tamaños que van desde 1.131 hasta 56.690 m². El plazo contractual es de 18 meses, con el remate previsto para finales de 2027 y la llegada de las primeras empresas a partir de 2028.

Crespo apela a la oportunidad que se abre para el tejido empresarial: «As compañías con interese xa poden reservar sobre plano e incluso configurar parcelas ad hoc». Añade que, si una empresa precisa varias parcelas contiguas, se puede unificar la acometida eléctrica, «planificar xa como se fose unha soa e gañar tempo».

La cuarta fase se diseña como «cordón umbilical» que integra las etapas previas a través de una gran avenida que remata en una rotonda interior y se conecta con la carretera N-525 por un viario junto al hotel Torre do Deza. El paquete de espacios comunes incluye: 29.300 m² de red viaria interna; 13.000 m² de zonas de aparcamiento (1.427 plazas, 780 en dominio público); 36.200 m² de zonas verdes; 64.442 m² de sistemas generales; y 2.756 m² para equipamientos.

El alcalde recueda que la propuesta inicial para crear una gran rotonda de acceso directo en la N-525 fue denegada por el Ministerio de Fomento, lo que provocó un retraso: «Non é un fallo do proxecto; tras máis dun ano de xestións, houbo que desistir para non frear o polígono. Cando o treito sexa municipal poderémola facer ou agardar un interlocutor razoable para habilitar ese acceso lóxico», alega.

El regidor agradece expresamente el impulso de la conselleira, que «apostou por facelo todo xunto, ao ser necesaria a execución completa de servizos xa nunha primeira fase». Y pone en valor el trabajo de coordinación con la consellería realizado por el concejal de Urbanismo, Pablo Areán. Entre los apoyos concretos, resalta el subministro eléctrico directo desde la subestación, valorado en un millón de euros, «que tiña que pagar o Concello e asumiu a Xunta pola complexidade que suporía para nós».

Ampliación de otro millón de m2 hacia Santiso y tres industrias interesadas en suelo rústico

Así que anima a las compañías interesadas a contactar con la administración para conocer el catálogo de parcelas, estudiar encajes a medida e iniciar reservas sobre plano. «É o momento de posicionarse. Xa hai movemento empresarial arredor da licitación», apunta.

Con Lalín 2000 colmatado en esta parte, hacia Santiso podrían desarrollarse la quinta, sexta y séptima fase. «Aí temos case un millón de metros a maiores; entre o existente, o licitado e as ampliacións cara Santiso, achegarémonos aos dous millóns de m² nesta área», estima. «A industrialización de Lalín está por enriba de todo: atraer empresas e xerar emprego é o gran reto para manter a categoría do concello e consolidar a condición de capital do interior de Galicia», proclama.La licitación convive con una estrategia paralela para habilitar suelo industrial en suelo rústico, aprovechando las posibilidades que ofrece la normativa gallega mediante PIE: «Temos empresas con demandas de moitos milleiros de metros; se as concentramos no parque, consumirían xa un unha parte importante da nova fase. Por iso, buscamos superficies alternativas a través dun ou varios PIE», explica Crespo. En concreto, dice tener tres propuestas de empresas que quieren instalarse fuera del polígono por sus características.