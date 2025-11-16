Clausura en Berres al año de Avelina Valladares
O Recuncho da Lingua clausura el Año Cultural de Avelina Valladares esta tarde en el Teleclub de Berres, a partir de las 16.30 horas. El acto cultural servirá también para inaugurar el Año Cultural de Manuel García Barros, donde los más pequeños realizarán una lectura de textos y una ofrenda floral. Por último, Carlos Loureiro dará una charla sobre la vida y obra del autor, y Francisco Castro pondrá la nota musical.
