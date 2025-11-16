Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cercio apraza o Día de Castelao ao sábado 29

A Asociación Cultural A Carballeira de Cercio tivo que aprazar o Día de Castelao, previsto para onte, ao vindeiro sábado, 29 de novembro. Un problema de saúde do responsable da compañía Fantoches Baj impidíalle representar onte Castelao, un corazón á intemperie, polo que a organización do ciclo cultural decidiu pospoñer todas as actividades da xornada.

