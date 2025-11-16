Casi 100.000 euros entre cuatro bandas de música
Cuatro bandas de música se reparten cerca de 100.000 euros del Concello de Lalín. La junta de gobierno ha aprobado la distribución definitiva después de reajustar la aportación de la Asociación Musical de Muimenta, que obtiene los 17.600 euros solicitados. La Banda de Lalín, que había pedido 60.000, recibe 45.011; Vilatuxe, 27.842 (de 50.834 solicitados), y Carballo da Manteiga, 9.512 (12.375).
