Tato propone más servicios para mayores en Agolada
REDACCIÓN
El Grupo Municipal del BNG de Agolada, cuya portavoz es Susana Tato, presentará en la próxima sesión plenaria una moción centrada en mejorar la atención y los servicios a las personas mayores. La propuesta incluye un inventario de los servicios existentes y evaluación de su calidad para obtener una visión real de la situación, mejoras en el transporte adaptado y la accesibilidad dentro del municipio y entre parroquias, refuerzo del SAF y ampliación de los programas de apoyo, teleasistencia y comidas a domicilio, colaboración con la Xunta de Galicia para proporcionar recursos sanitarios a las zonas rurales, conversión del edificio de la tercera edad en un centro de día con plazas independientes, diseñado especialmente para personas mayores que viven solas, programa estable de actividades culturales, educativas y deportivas, con el objetivo de evitar el aislamiento y fomentar la participación y la creación de un punto único de información y un comité de seguimiento con las asociaciones de personas mayores del municipio agoladés.
