Silleda contratará a dos graduados a través del programa +Emprega

La Diputación de Pontevedra ha confirmado al Concello de Silleda la concesión de dos plazas a través del programa +Emprega, destinado a favorecer a inserción laboral de jóvenes titulados que acceden por primera vez a un puesto en la administración. Solicitará una persona graduada en Ciencias Políticas y otra en Derecho, que se incorporarán en las próximas semanas para desarrollar su labor durante un año en el ayuntamiento, en áreas vinculadas a la gestión pública, la igualdad y la dinamización institucional.

La Diputación subvenciona los contratos, mientras que el Concello se encarga de realizar el proceso de selección de los candidatos, que deberán cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria provincial.

Silleda lleva años participando en este programa, «un excelente puente entre la formación universitaria y la experiencia profesional real», valora la alcaldesa, Paula Fernández Pena. Destaca «a importancia de programas coma este, que permiten ofrecer oportunidades laborais á mocidade titulada e reforzar ao mesmo tempo o funcionamento diario da administración local».