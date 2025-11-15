Seijas afea al BNG por «apuntarse o mérito» del decreto de las parcelarias
REDACCIÓN
El PP de Agolada replica las declaraciones de Ariadna Fernández, parlamentaria del BNG por Deza, y Susana Tato, la portavoz local de este partido en Agolada, en las que aseguran que la Xunta decretará en breve dos de las tres parcelarias del municipio por la presión del Bloque y del colectivo Queremos Parcelarias. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anunció este decreto en el magosto del PP, un acto que criticó el Bloque y que para la portavoz popular local, María del Carmen Seijas «era un segredo a voces, porque se está facendo un moi bo traballo técnico e político. Isto é o que leva ao avance, e non o emprego político e as algaradas que de xeito constante crea o BNG para facer que fai».
Los populares no entienden «a qué vén tanta ansia para apuntarse o mérito do decreto, parece que lle vai a vida niso, cando o importante é seguir traballando para esa Declaración de Utilidade Pública», pero también para que los siguientes trámites avancen de la forma más rápida posible. Por último, Seijas pregunta al BNG «se todos os veciños eran coñecedores de que a visita de fai unhas semanas ao Parlamento estaba orquestada por este grupo político».
