El reto logístico de un cocido masivo

El multiusos Lalín Arena albergará el 8 de febrero un cocido masivo pensado para aquellos visitantes de la capital dezana que solían marcharse debido al aforo completo de los restaurantes durante el día grande de la feria. El evento fue presentado ayer en el citado recinto por el alcalde José Crespo, los concejales Begoña Blanco y Pablo Areán, y Álex Iglesias y Carlos Brea, encargados de realizarlo.

En el acto se desveló que el precio por persona para comer ese día en el Arena es de 42 euros «porque es el precio medio de todos los locales. Nuestra idea no es hacer negocio. Aquí todos tenemos que vivir», señaló Iglesias. El joven cocinero lalinense también añadió que «el objetivo es llegar al millar de comensales pero si no llegamos tampoco nos preocupa. Lo principal es dar la máxima calidad, como si fuera en un restaurante». El precio de la reserva incluye cocido, café, pan y vino (estándar o de una pequeña bodega con cinco o seis referencias por si alguien lo prefiere). «Lo que no entraría es el vermú en la barra o la copa de después del cocido», aclara Iglesias, que subraya que los que quieran formar parte de ese cocido multitudinario podrán anotarse enviando un correo electrónico a la dirección gastrodeza25@gmail.com o llamar al teléfono 636 793 390.

Begoña Blanco recordó que el cocido multitudinario de Lalín será «el 8 de febrero y para nosotros es la novedad de este año». La concejala de Cultura destacó el carácter multidisciplinar de la organización de la actividad «porque cada una de las concejalías se encarga de determinados eventos. No se centraliza todo, sino que hay una coordinación». Blanco también destacó la colaboración existente entre el Concello (cediendo el Lalín Arena) y la sociedad Gastrodeza «para que las personas tengan tiempo para hacer con antelación las reservas». Recordó que este cocido «surge del hecho de que había mucha gente que se marchaba ese día de Lalín porque no encontraban mesa en un restaurante». y recordó que mantuvo una «reunión con todos los hosteleros de Lalín proponiendo esta iniciativa para buscar a alguien que se decidiera».

Y también subrayó que sólo hubo la propuesta de Álex Iglesias y Carlos Toupiña, «que son dos valientes». A lo que el propio Iglesias replicó diciendo que «no nos consideramos unos valientes porque pensamos que el que no prueba no sabe». El joven chef lalinense hizo memoria para recordar que un cocido de esta envergadura «es una propuesta que se nos había comentado desde hace años. Vamos a intentar darle para adelante y a ver qué tal van los números». En este sentido, subrayó que «la idea es hacer un servicio igual que el de un restaurante: local enmoquetado, con calefacción y con producto de calidad de toda la vida». También adelantó que habrá una «barra exterior para el vermú y el aperitivo previo a la comida. Y al finalizar, «una pequeña actuación en directo para hacer llevadera la tarde. Es un espacio grande y tenemos buenas expectativas. La idea es trabajar sobre reserva vía telefónica y correo electrónico».

Orgullo

Por su parte, el regidor municipal también recordó que estamos ante la novedad de este año. «Llevábamos años pensando en ello. Y pienso que ahora se da la coyuntura ideal para que dos personas de Lalín se pongan al frente», destacando la experiencia de Álex Iglesias a la hora de preparar un ágape para un gran número de personas y con éxito. Además, Crespo dijo sentirse «muy orgulloso» de que una instalación como el Lalín Arena responda tan bien ante este tipo de desafíos. En este sentido, enfatizó que, por ejemplo, «los de los Premios Mestre Mateo quedaron encantados cuando cenaron aquí con la calefacción puesta porque parecía que estábamos cenando en un restaurante».

Crespo también tuvo palabras para los dos encargados de sacar adelante el novedoso cocido: «Debéis vender lo que creáis que podéis servir bien y con calidad para que este cocido sea algo que pueda quedar para otros años», señaló. Y destacó que en cuanto al aforo «las expectativas son buenas, que la gente que quiera se vaya anotando y que no esperen a última hora porque habrá unas mil personas. Si funciona, será el gran cocido de Lalín en el Lalín Arena», concluyó el mandatario local para dar paso a una degustación en el multiusos.