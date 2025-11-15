La prueba física para acceder a la Policía Local se repetirá el día 20
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín ha publicado la nueva convocatoria para la realización de las pruebas físicas dentro del procedimiento selectivo mediante oposición libre para la provisión de tres plazas de funcionarios de carrera para la Policía Local. Esta tercera prueba de aptitud física se realizará el próximo jueves, día 20 de noviembre, en la pista de atletismo universitaria y en el pabellón de Os Remedios, ambas en la ciudad de Ourense.
El tribunal había acordado la anulación del tercer ejercicio y su repetición íntegra tras un error en el tiempo máximo permitido para la carrera de 50 metros. La normativa autonómica establece 7,40 segundos, y no los 7 minutos y 40 segundos que figuraban en las bases.
