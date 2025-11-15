La Oficina Retorno recalará en Dozón el 28 de noviembre

La Oficina Móbil Retorno de la Xunta de Galicia recalará en Dozón el día 28 de noviembre. Permanecerá en O Castro entre las 9 y las 14 horas, para prestar un servicio de información y asesoramiento a las personas emigrantes retornadas a Galicia y sus familias. Una buena ocasión para resolver dudas y necesidades derivadas del regreso.