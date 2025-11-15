O Rodo comparte mesa y mantel
Más de medio millar de socios acude a la comida anual de la cooperativa rodeirense
La cooperativa O Rodo celebró este viernes su comida anual del socio, con 550 participantes, entre los que se encontraban antiguos presidentes, como el actual alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, o el exregidor José Vence. Al evento acudieron además distintos cargos políticos, como el presidente de la Diputación y también exalcalde, Luis López, el xefe provincial de Medio Rural, Antonio Crespo, y la conselleira de este departamento, María José Gómez. Durante su intervención, la conselleira destacó el papel de las cooperativas en el desarrollo del sector primario y apuntó que el modelo cooperativista sigue creciendo en la comunidad, ya que favorece la creación de empleo de calidad y el desarrollo de un rural vivo y atractivo.
Por su parte el presidente de la Diputación mencionó apoyos desde la entidad como el plan de ayudas dotado con 350.000 euros para las cooperativas agroganaderas, la garantía sanitaria de Finca Mouriscade o la celebración de ferias sectoriales.
