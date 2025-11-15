La mudanza al nuevo juzgado de A Estrada será escalonada y arranca a finales de mes

Los juzgados de A Estrada ya tienen fecha y plazos para su mudanza. Así lo confirmaron ayer desde la Consellería de Presidencia, quienes apuntaron a que el nuevo juzgado unificado construido en la zona de A Baiuca estará en pleno funcionamiento a comienzos del próximo mes de diciembre. Para ello se realizará un traslado escalonado, con el que se busca mantener la actividad habitual en la sede del partido judicial.

Cabe recordar que este nuevo y flamante juzgado fue inaugurado a comienzos del mes de octubre. En ese momento se anunció el inminente comienzo de la mudanza de los dos juzgados con los que contaba hasta ahora A Estrada, bautizados como Número 1 y Número 2 –ambos situados en la Avenida Benito Vigo– a este nuevo hogar. Ese proceso sin embargo se fue demorando en el tiempo sin una fecha clara, hasta ahora.

Desde Presidencia informaron que se acordó realizar el traslado del personal del antiguo juzgado Nº 1 a lo largo de la última semana del mes de noviembre y el del antiguo Nº 2 en la primera semana del mes de diciembre. Previamente a estas fechas, el personal de mantenimiento irá realizando el traslado de la documentación de los archivos que hay en ambos juzgados. Este modelo de traslado se ha consensuado con el letrado director del tribunal de instancia de A Estrada con el objetivo de no suspender las actividades en ningún momento.

El inmueble, situado en el núcleo de servicios de A Baiuca, ocupa casi 1.600 metros cuadrados en una sola planta y está concebido como un espacio funcional y diáfano. Entre sus dependencias destacan el decanato, dos salas de vistas, dos archivos, salas de videoconferencias e informática, Registro Civil, área de atención para profesionales y sala de atención a la víctima. También incorpora un despacho y sala de espera para el Imelga, un despacho para la Fiscalía y dependencias para la Guardia Civil y los servicios de seguridad. En total, acogerá a una plantilla de 18 efectivos: dos jueces, dos letrados de la Administración de Xustiza, doce funcionarios y dos guardias civiles.

Esta mudanza dejará atrás dos instalaciones públicas en el centro del casco urbano estradense que a partir de ahora carecerán de uso. Habrá que ver cuál es el destino final de ambas, especialmente del edificio situado junto a Hacienda, que cuenta con tres plantas.