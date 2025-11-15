Mouriscade subastará 23 vacas de su finca el miércoles 19

La Finca Mouriscade subastará el próximo miércoles, 19 de noviembre, 23 vacas, tanto recién paridas como novillas próximas al parto. La puja tendrá lugar en las propias instalaciones a partir de las 11:00 horas, y se realizará, como de costumbre, por tramos de 50 euros.

La mayor parte de las vacas nacieron en 2022 y 2023, salvo una de 2020 y otra de 2021. Son todas ejemplares de las líneas genéticas selectas con las que se trabaja en Mouriscade. En la documentación de la subasta se adjunta la identificación del padre, la madre y la abuela materna de cada animal. El precio de salida de todos y cada uno de los ejemplares es de 1.750 euros. Solo podrán participar en la subasta los ganaderos inscritos, que deberán aportar una declaración responsable firmada de figurar en el Registro de Explotación Ganadera (REGA).