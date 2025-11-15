El Concello de Silleda ha iniciado mejoras viarias en Dornelas, en el lugar que da nombre a la parroquia y en los de Bascuas, O Portiño y Rosedo, con una inversión de 210.000 euros. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y su tenienta, Mónica González Conde, visitaron los trabajos junto a representantes de la adjudicataria, Taboada y Ramos.