El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira acogió ayer un magosto popular, las edición número 15 de su concurso de postres de otoño y una exposición de pintura y escultura. El certamen de postres fue el encargado de abrir la programación, escogiéndose a los tres mejores por parte del jurado. Después, en el magosto popular se pudo degustar además de castañas, bolos preñados, los postres del citado concurso, chocolate y vino. Para finalizar la jornada, en la sala de exposiciones del recinto se inauguró la muestra de pintura y escultura titulada «Visións dispares: ecos e matices», de Ánxela Mariño. Se podrá visitar hasta el 5 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 22.00 horas.

Magosto popular, concurso de postres y exposición en Vista Alegre