Inscripción en las actividades de prevención de la dependencia

El Departamento de Servizos Sociais del Concello de A Estrada dará continuidad al Programa de Actividades dirigidas la personas mayores de 50 años, o personas con discapacidad que no cumplan el requisito de la edad. Las actividades se iniciarán a lo largo del año 2026, como se vienen desarrollando en los últimos años El plazo de inscripción para participar en el programa de Actividades de Prevención de la Dependencia 2026 permanecerá abierto desde lo 17 de noviembre hasta el 11 de diciembre (ambos incluidos).

Las actividades que se van a ofertar son gerontogimnasia , taller de memoria y pilates. En el casco urbano habrá tres grupos de 20 personas en las dos primeras y dos grupos en la tercera. Las parroquias que durante el año 2025 tuvieron actividad, durante el año 2026 mantendrán la misma actividad. Solo se cambiará si la mayoría de participantes están de acuerdo, siempre y cuando se cumpla el requisito del número mínimo de 8 participantes. Se pueden apuntar hasta el 11 de diciembre.

El Concello de A Estrada también oferta, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, un curso de prevención de riesgos laborales de 60 horas gratuito. Pueden inscribirse a través del teléfono: 986 677 740 o 986 677 788.