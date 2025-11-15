Fiuza acusa a Taboada de «minimizar» el mal estado del agua de la traída

El BNG de Vila de Cruces acusa al alcalde, Luis Taboada, de «enganar á veciñanza e restar importancia a unha situación perigosa, despois de minimizar o estado crítico da auga da traída municipal». El portavoz del Bloque, Álex Fiuza, indica que el primer edil «xoga coa saúde da xente, ao ocultar uns datos que son rotundos». Explica que la analítica realizada el día 7 y recibida el 12 confirma que el agua que llega a las viviendas «non é apta para o consumo humano», ya que el informe revela una turbiedad muy elevada y la presencia de Clostridium, una bacteria ligada a la contaminación fecal. El BNG indica que el estado del río Arnego ya es grave antes de llegar al punto de captación, porque Agolada vierte agua mal depurada cada vez que llueve, «Rodeiro verque directamente ao río porque nin ten EDAR» y la depuradora de Losón, que Cruces comparte con Lalín, no funciona, mientras la de Merza registra vertidos continuados. A todo esto se suman los lixiviados del antiguo vertedero de Campomarzo.