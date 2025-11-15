ExpoBus aborda la competencia desleal de las empresas buzón
REDACCIÓN
«El dumping social, barreras a la competencia por el mercado» es el título de una jornada técnica de la cuarta edición de ExpoBus Iberia, que se celebra del 20 al 22 en Silleda. Abordará una de las amenazas reales que la pequeña y mediana empresa del sector del autobús sufre con mayor frecuencia, la competencia desleal de empresas buzón extranjeras que alteran el normal desarrollo de la igualdad de oportunidades para realizar actividades de servicios. Está organizada por la Asociación de Empresas de Autocares Direbús y será impartida por su presidente, Alfonso Taborda.
Con la excusa de haber realizado un circuito internacional, estas empresas llamadas buzón prestan servicios de transporte nacional tras presupuestar muy por debajo de lo que pueden hacerlo las firmas españolas, ya que sus convenios colectivos e impuestos en sus países de origen son mucho más bajos que los españoles. Incumplen la normativa comunitaria de cabotaje máximo a realizarse en España y tampoco cotizan aquí. Incluso suelen focalizarse de manera permanente en polígonos industriales cercanos a grandes ciudades, con flota fija disponible para en cualquier momento llevar a cabo servicios ilegales de transporte preferentemente discrecional.
Esta competencia desleal ha sido denunciada en multitud de ocasiones por Direbús, miembro de pleno derecho del departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera, solicitando férreas inspecciones en sus bases de operaciones y en carretera sobre vehículos de nacionalidades extranjeras que acaben con fuertes sanciones que les lleven a retornar a sus países de origen. Volverá a exponer la problemática en la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, el 20 de noviembre a las 16.00 horas.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida