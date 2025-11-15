ExpoBus aborda la competencia desleal de las empresas buzón

«El dumping social, barreras a la competencia por el mercado» es el título de una jornada técnica de la cuarta edición de ExpoBus Iberia, que se celebra del 20 al 22 en Silleda. Abordará una de las amenazas reales que la pequeña y mediana empresa del sector del autobús sufre con mayor frecuencia, la competencia desleal de empresas buzón extranjeras que alteran el normal desarrollo de la igualdad de oportunidades para realizar actividades de servicios. Está organizada por la Asociación de Empresas de Autocares Direbús y será impartida por su presidente, Alfonso Taborda.

Con la excusa de haber realizado un circuito internacional, estas empresas llamadas buzón prestan servicios de transporte nacional tras presupuestar muy por debajo de lo que pueden hacerlo las firmas españolas, ya que sus convenios colectivos e impuestos en sus países de origen son mucho más bajos que los españoles. Incumplen la normativa comunitaria de cabotaje máximo a realizarse en España y tampoco cotizan aquí. Incluso suelen focalizarse de manera permanente en polígonos industriales cercanos a grandes ciudades, con flota fija disponible para en cualquier momento llevar a cabo servicios ilegales de transporte preferentemente discrecional.

Esta competencia desleal ha sido denunciada en multitud de ocasiones por Direbús, miembro de pleno derecho del departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera, solicitando férreas inspecciones en sus bases de operaciones y en carretera sobre vehículos de nacionalidades extranjeras que acaben con fuertes sanciones que les lleven a retornar a sus países de origen. Volverá a exponer la problemática en la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, el 20 de noviembre a las 16.00 horas.