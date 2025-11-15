A Estrada aprende de los que saben

Optimizar las producciones, conocer las nuevas tendencias en la elaboración de sidras y profundizar en el aprovechamiento de la vertiente turística de la sidricultura. Son los tres ejes que están marcando el viaje de transferencia tecnológica que integrantes del sector estradense de Maceira e Sidra están realizando estos días por Asturias, Cantabria y País Vasco. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el edil de Promoción Económica, Óscar Durán, se incorporaron este jueves a la delegación estradense en una experiencia que viene respaldada por la Dirección Xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia.

Visita al Lagar de Somarroza, en Cantabria.

El primer alto en el camino fue la Sidrería Castañón, donde los participantes pudieron valorar la producción, recogida, lavado y procesado de las manzanas para la elaboración de sidra con maquinaria de última generación. «Estamos viendo hacia dónde van los nuevos tiempos en la elaboración de la sidra. Hasta ahora se producían todas juntas, se recogían, se prensaban y se hacían todo en conjunto. Ahora la tendencia es producirlas monovarietales y después combinarlas en cuba», señaló el técnico de Maceira y Sidra, Miguel Soto.

Los participantes visitaron después la explotación Gallinal, cerca de Gijón, viendo primeramente el funcionamiento de la última tecnología en maquinaria adaptada a la recogida de la manzana y, después, nuevos sistemas de plantación. Son estas dos cuestiones que se entienden como una alternativa asumible para muchas fincas de A Estrada dedicadas a la producción de manzana, entre las más de 100 hectáreas que ya están dedicadas la este cultivo en régimen ecológico. «La tendencia es apostar por el eje vertical, con plantaciones de alta densidad, que son más fáciles de mecanizar y que generan una mayor producción», indicó Soto.

«La mecanización de la recogida de la manzana es el futuro, primeramente porque tenemos el problema de la mano de obra y porque mecanizar abarata mucho los cuestes», explicó el productor estradense Juan Moimenta. «Nosotros desde que empezamos apostamos por la mecanización, de manera que somos tres personas nada más y movemos sobre 100.000 kilos en un mes en temporada buena, cosa que sería inviable sin tener una máquina», añadió. «Tiende a ser el futuro. Sin mecanización no damos avanzado», apostilló, convencido de que, aunque es preciso adaptar las plantaciones a la forma de recoger de la maquinaria, este tipo de producción es perfectamente viable para los pomares locales.

«Nos llamó mucho la atención el marco de plantación y los patrones que se están empleando. Nosotros estamos trabajando con todo en base a lo que se plantó en el año 2000, con marcos de 6x3 casi todo, y aquí se está apostando por un modelo mucho más intensivo pero que consigue una producción mucho más regular, porque nosotros tenemos el problema de la alternancia que tienen los árboles. Con el modelo que están ensayando aquí parece que la alternancia es mucho menor», explicó Moimenta.

El alcalde compartió con los representantes del sector las visitas del jueves y del viernes, que continuaron por Renedo de Piélagos (Cantabria), con un recorrido por la Sidrería Somarroza. Este lagar posee el premio a la mejor sidra natural del mundo y permitió a los participantes en este viaje analizar la limpieza de malezas y fertilización con ovejas, pavos y otro tipo de ganado. Ya por la tarde, los asistentes participaron en una mesa redonda sobre la producción integrada y ecológica de manzana de sidra.

Vertiente turística

«Queremos aprender de los que saben porque tienen muy honda trayectoria», manifestó el alcalde. Después de aplaudir públicamente el trabajo que se viene haciendo desde un sector que se convirtió en estratégico en el campo estradense, agradeció la colaboración de la Consellería de Medio Rural, a través de la dirección general que dirige José Balseiros, para que los productores pudieran realizar este recorrido.

«La Ruta de la Sidra seguro que nos va a dar muchas alegrías en nuestro ayuntamiento pero también teníamos que ver cómo se está explotando la vertiente turística de la sidra en territorios tan importantes para el sector como Asturias, Cantabria y el País Vasco». «Aprender de los mejores es fundamental para que A Estrada continúe su consolidación como capital gallega de la sidricultura y para que siga creciendo cómo referente en el noroeste peninsular», concluyó el mandatario estradense.